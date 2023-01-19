Женщина нашла «погибшего» отца в социальных сетях спустя годы поисков

Daily Mail: считавшая отца мертвым женщина случайно нашла его в социальных сетях

Жительница Новой Зеландии, 31-летняя Шарни Батлер, случайно нашла «погибшего» отца спустя десятки лет поисков. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина никогда не видела своего отца и долгое время считала, что он умер. Единственное, что знала Шарни, — его звали Ноэль, он был помешан на спорте и родился в Великобритании. Долгие годы женщина пыталась найти отца: писала объявления на интернет-форумах и обращалась в телешоу. «Однажды вечером я просто решила написать его имя в интернете. Поиски заняли несколько часов, но в конце концов я наткнулась на одного человека, который увлекался спортом», — рассказала она.

Шарни узнала, что мужчина жил в Новой Зеландии в 1990-1991 годах, и написала ему в социальной сети. Пообщавшись с Ноэлем, женщина решила задать ему личный вопрос. Она поинтересовалась, заводил ли мужчина романы с женщинами, когда жил в Новой Зеландии, и добавила: «Моя мать, которую я очень сильно люблю, назвала мне ваше имя. Я много лет искала отца, и вы подходите под его описание».

Ноэль спросил, зовут ли мать женщины Дейл. В этот момент Шарни поняла, что нашла своего отца. Мужчина сказал, что прекрасно помнит ее мать. Они часто встречались на вечеринках, но никогда не были парой. Ноэль также вспомнил старшего брата Шарни Микала и отметил, что она может быть наполовину валлийкой.

Теперь женщина собирает средства, чтобы прилететь к отцу в Великобританию. Шарни хочет познакомиться с Ноэлем и сдать анализ ДНК, чтобы подтвердить родство. «У меня есть маленькие дети, которые могут быть его внуками. А у него есть другие дети, и они могут быть моими братьями и сестрами», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница США, Дианна Шродес, удочеренная в младенчестве, воссоединилась с пожилым отцом спустя 56 лет. Теперь мужчина живет с семьей дочери — ему выделили гостевую комнату.

