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18:03, 5 декабря 2022Из жизни

Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков

CBS News: в США женщина нашла биологического отца спустя 56 лет поисков

Кадр: CBS News

Жительница американского штата Флорида, Дианна Шродес, удочеренная в младенчестве, воссоединилась с пожилым отцом спустя 56 лет. Об этом сообщает CBS News.

В 27 лет женщина нашла свою биологическую мать, Салли Кинг. Она поддерживала общение с матерью в течение 20 лет вплоть до ее смерти в августе 2019 года. Кинг умерла, так и не рассказав, кем был ее отец. Однако Шродес знала, что он был греком по происхождению и уроженцем города Ричмонд, штат Вирджиния.

Женщина создала закрытую группу в социальной сети, собрав друзей и добровольцев, которые помогли бы ей найти отца. Она также занесла свои образцы ДНК в многочисленные реестры. Спустя 10 лет безрезультатных поисков Шродес начала молиться. «Я рассказала своему мужу и лучшей подруге Лоре: "Слушайте, ребята, вы можете подумать, что я сумасшедшая, но я молилась. Бог сказал, что моего отца зовут Гас"», — утверждает она.

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В мае 2022 года с помощью одного из генеалогических сайтов Шродес нашла двоюродного брата, о котором даже не подозревала. Он рассказал, что ее отца зовут Гас Николас и ему 92 года. Он преподавал бальные танцы, всю свою жизнь прожил в Ричмонде и ни разу не женился. «Я готовилась найти могилу, а нашла человека, и это было совершенно невероятно», — рассказывает Шродес.

Женщина позвонила отцу и узнала, что он находится в доме престарелых, так как больше не может ухаживать за собой самостоятельно. Шродес приехала к Николасу и предложила ему переехать в ее дом. Теперь отец живет с семьей дочери — ему выделили гостевую комнату. Шродес круглосуточно ухаживает за ним и часто готовит его любимую греческую еду. «Это самое трудное дело. Это самое стоящее дело. Это самое невероятное чудо, которое я когда-либо имела честь пережить», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что Рэйчел Робертсон, всю жизнь прожившая в приемной семье, воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия. Родители отдали Робертсон на удочерение сразу после ее рождения, так как не были заинтересованы в браке и семейной жизни.

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Алиса Удовик
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