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05:59, 1 марта 2023Экономика

Россия и Белоруссия подписали соглашение о формировании цен на газ до 2025 года

Минэнерго: Россия и Белоруссия подписали соглашение о формировании цен на газ до 2025 года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия и Белоруссия подписали соглашение, регулирующее порядок формирования цен на поставки газа в республику и транспортировку по территории страны. Протокол будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Документ министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич. Помимо этого, в ходе встречи они обсудили параллельную работу энергосистем двух стран. Отдельное внимание власти стран уделили программе по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.

Шульгинов заявил, что Россия поддерживает постоянный контакт с белорусской стороной на различных уровнях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о ценах на газ. Согласно указу от 30 декабря, ратифицируется Протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику.

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Юлия Мискевич
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