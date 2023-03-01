Россия и Белоруссия подписали соглашение о формировании цен на газ до 2025 года

Минэнерго: Россия и Белоруссия подписали соглашение о формировании цен на газ до 2025 года

Россия и Белоруссия подписали соглашение, регулирующее порядок формирования цен на поставки газа в республику и транспортировку по территории страны. Протокол будет действовать до 31 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Документ министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич. Помимо этого, в ходе встречи они обсудили параллельную работу энергосистем двух стран. Отдельное внимание власти стран уделили программе по формированию объединенного рынка газа Союзного государства.

Шульгинов заявил, что Россия поддерживает постоянный контакт с белорусской стороной на различных уровнях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о ценах на газ. Согласно указу от 30 декабря, ратифицируется Протокол о внесении изменений в соглашение между Белоруссией и Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в республику.