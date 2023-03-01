Росгвардейцы обезвредили начиненный взрывчаткой БПЛА ВСУ в ЛНР

Инженеры Росгвардии обезвредили начиненный 25 килограммами гексогена БПЛА ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы обезвредили начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, местные жители сообщили росгвардейцам о возможном месте падения беспилотника. Тогда военнослужащие разведывательного подразделения вместе с сотрудниками РУВД МВД ЛНР приехали в нужный район и нашли БПЛА.

Уточняется, что внешне беспилотник похож на китайский «Муджин-5». Однако во время изучения аппарата, росгвардейцы обнаружили в нем 25 килограммов гексогена. Инженеры ведомства обезвредили взрывчатку.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил схрон с минами и гранатами, предотвратив диверсию в Донецкой народной Республике (ДНР).