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00:15, 1 марта 2023Россия

В России с 1 марта изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

В России с 1 марта поменялись правила проезда перекрестков с круговым движением

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. Постановление правительства с соответствующими изменениями в правила дорожного движения (ПДД) вступило в силу 1 марта.

Теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки — по главной или по второстепенной дороге двигается автомобилист. Приоритет проезда получат те, кто едет по главной дороге.

Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу.

Ранее сообщалось, что в России впервые сократилось число зарегистрированных автомобилей. По итогам 2022 года в стране числились 60,45 миллиона автомобилей, за год их число выросло на 0,5 процента, хотя до этого автопарк рос по 1,4-1,9 процента.

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Игорь Дмитров
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