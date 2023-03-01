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03:17, 1 марта 2023Среда обитания

В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

В России с 1 марта изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

В России с 1 марта изменились правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, теперь он будет производиться с применением метода аналогов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правительства.

Метод аналогов предполагает, что за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это делается с целью приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

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Новая методика будет применяться при расчете потребления таких общедомовых ресурсов ЖКХ, как электроэнергия, холодная и горячая вода, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

Также законом допускается расчет услуг ЖКХ на общедомовые нужды с использованием формул, исходя из мощности подключаемого оборудования или удельных расходов ресурсов. Постановление действует до 1 марта 2029 года.

С 1 марта в России произойдут изменения в ряде законов и других документов, среди которых — большой пакет поправок в правила дорожного движения, начало выплаты пенсий для жителей новых регионов, обновленные правила жарки шашлыка и обращения с навозом и другие изменения, о которых ранее россиянам рассказали законодатели.

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Марина Совина
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