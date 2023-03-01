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20:36, 1 марта 2023Из жизни

Девушка тайно пожертвовала почку отцу и спасла ему жизнь

KMOV: в США девушка тайно пожертвовала почку отцу и рассказала об этом после пересадки

25-летняя жительница штата Калифорния, США, Делэйн Ивановски тайно пожертвовала почку своему отцу по имени Джон и спасла ему жизнь. Об этом сообщает KMOV.

Год назад Джон начал страдать от дефицита иммуноглобулина А, вызывающего чрезмерную активность иммунной системы. Это, в свою очередь, негативно отразилось на работе почек мужчины. Джон начал ежедневно проходить многочасовую процедуру диализа. «В тот момент я сразу подумала: почему бы не отдать ему мою почку прямо сейчас?» — вспоминает Делэйн. Отец отказался от предложения дочери, однако она все равно решила стать его донором и рассказать об этом после пересадки.

Девушка связалась с координатором Джона и сообщила, что хочет пожертвовать почку. После восьми месяцев ожидания и множества обследований хирурги успешно провели трансплантацию.

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Джон, убежденный, что получил почку от анонимного донора, восстанавливался после операции, когда к нему в палату зашла Делэйн в больничной одежде. Осознав, что дочь пожертвовала ему орган, мужчина расплакался.

Джон признается, что благодарен Делэйн за решение стать его донором. После операции он больше не нуждается в прохождении процедур диализа. «Если вы собираетесь отдать почку, знайте, что это один из величайших подарков в мире, которые вы можете сделать. Это все равно что подарить жизнь», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура Лим Вен Конг пожертвовал печень больному брату и тем самым спас его от смерти. Операцию проводила команда из 20 врачей, а ее длительность составила 18 часов.

Алиса Удовик
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