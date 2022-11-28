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21:30, 28 ноября 2022Из жизни

Мужчина дожил до рождения дочери благодаря поступку брата

The Straits Times: брат пожертвовал печень больному брату и спас его от смерти

Фото: Shutterstock

Житель Сингапура Лим Вен Конг пожертвовал печень больному брату и тем самым спас его от смерти. Об этом сообщает The Straits Times.

Брат Конга, Лим Вен Минг, узнал, что ему осталось жить всего три месяца, в сентябре 2021 года. Ему диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова — тяжелое наследственное заболевание, при котором в организме накапливается избыток меди, что приводит к поражению центральной нервной системы, печени и остальных внутренних органов. Несмотря на то что врачи госпитализировали и лечили больного, ему становилось хуже. Минг боялся, что не доживет до рождения дочери: его жена была только на втором месяце беременности.

Больному требовалась срочная пересадка печени. В тот момент Конг вызвался стать его донором. «Я не мог смириться с тем, что моя племянница останется без отца, когда родится», — объяснил мужчина свой поступок. Врачам удалось ускорить процесс подготовки братьев к операции, и уже в середине октября 2021 года они провели трансплантацию. Операцию проводила команда из 20 врачей, а ее длительность составила 18 часов.

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Минга выписали через месяц. Теперь он не ест сырую пищу и регулярно выполняет лечебную гимнастику, но в остальном ведет обычный образ жизни. Его дочь родилась 22 апреля 2022 года, и сейчас ей семь месяцев. «Быть рядом, держать за руку жену и быть свидетелем рождения моего ребенка — это моменты, которые я никогда не забуду. Я должен поблагодарить всех, кто подарил мне такую возможность», — признался Минг.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии Мишель Брайант решила пожертвовать свою матку дочери, чтобы та смогла родить ей внука. Мать и дочь собираются принять участие в клиническом испытании по пересадке матки в Королевском женском госпитале в Сиднее.

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Алиса Удовик
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