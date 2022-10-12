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05:14, 13 октября 2022Из жизни

Мать решила пожертвовать дочери свою матку ради рождения внука

The Mirror: женщина из Австралии пожертвует свою матку дочери ради рождения второго внука

Фото: Unsplash

Жительница Австралии Мишель Брайант решила пожертвовать свою матку дочери, Кирсти, чтобы та смогла родить ей внука. Об этом сообщает The Mirror.

После рождения дочери Кирсти пришлось сделать экстренную гистерэктомию — гинекологическую операцию, при которой удаляется матка. Рождение второго ребенка для женщины стало невозможным.

Кирсти искала любую возможность, чтобы стать матерью во второй раз, но безуспешно. «К сожалению, в Австралии процесс суррогатного материнства очень длительный, в каждом штате свои законы. Я узнала о суррогатном материнстве и проконсультировалась со специалистом. Но я просто чувствовала, что на данном этапе это, скорее всего, не для нас», — утверждает женщина.

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После долгих поисков Кирсти узнала о клинических испытаниях по пересадке матки. Женщина решила позвонить своей матери и узнать, смогла бы она стать ее донором, и та согласилась. «Я смогу увидеть, как моя дочь снова станет матерью. Это просто потрясающе. Я с нетерпением жду, что ждет нас в будущем», — говорит Мишель.

Мать и дочь собираются принять участие в клиническом испытании по пересадке матки в Королевском женском госпитале в Сиднее. Доктор Ребекка Дин, главный исследователь испытания, сообщила, что процедура является рискованной. По ее словам, в мире было проведено 75 операций по пересадке матки, и первая из них в Австралии состоится в следующем году.

Ранее сообщалось, что 56-летняя женщина из США стала суррогатной матерью для своего сына и забеременела собственным внуком.

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Алиса Удовик
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