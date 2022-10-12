Мать решила пожертвовать дочери свою матку ради рождения внука

The Mirror: женщина из Австралии пожертвует свою матку дочери ради рождения второго внука

Жительница Австралии Мишель Брайант решила пожертвовать свою матку дочери, Кирсти, чтобы та смогла родить ей внука. Об этом сообщает The Mirror.

После рождения дочери Кирсти пришлось сделать экстренную гистерэктомию — гинекологическую операцию, при которой удаляется матка. Рождение второго ребенка для женщины стало невозможным.

Кирсти искала любую возможность, чтобы стать матерью во второй раз, но безуспешно. «К сожалению, в Австралии процесс суррогатного материнства очень длительный, в каждом штате свои законы. Я узнала о суррогатном материнстве и проконсультировалась со специалистом. Но я просто чувствовала, что на данном этапе это, скорее всего, не для нас», — утверждает женщина.

После долгих поисков Кирсти узнала о клинических испытаниях по пересадке матки. Женщина решила позвонить своей матери и узнать, смогла бы она стать ее донором, и та согласилась. «Я смогу увидеть, как моя дочь снова станет матерью. Это просто потрясающе. Я с нетерпением жду, что ждет нас в будущем», — говорит Мишель.

Мать и дочь собираются принять участие в клиническом испытании по пересадке матки в Королевском женском госпитале в Сиднее. Доктор Ребекка Дин, главный исследователь испытания, сообщила, что процедура является рискованной. По ее словам, в мире было проведено 75 операций по пересадке матки, и первая из них в Австралии состоится в следующем году.

Ранее сообщалось, что 56-летняя женщина из США стала суррогатной матерью для своего сына и забеременела собственным внуком.