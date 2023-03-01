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09:26, 1 марта 2023Россия

В Госдуме призвали объявить спутниковую группировку США законной целью

Депутат от Крыма Шеремет призвал объявить спутниковую группировку США законной целью

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Спутниковую группировку США, которая перенаправляет данные украинским военнослужащим для дальнейших ударов по территории России, необходимо объявить законной целью. С таким призывом в разговоре с РИА Новости выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, подобным образом можно «погасить» группировку. Шеремет предположил, что работа спутниковой американской группировки нацелена на уничтожение гражданской инфраструктуры в приграничных регионах России. Это несет прямую угрозу для России, заметил депутат.

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До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле следили за визитом президента США Джо Байдена на Украину. Он также подчеркнул, что поездка не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России.

Визит, состоявшийся 20 февраля, Байден назвал символом поддержки, которую США готовы оказывать Украине. Он заявил о планах выделить Киеву новый пакет военной помощи, куда должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анна Щербакова
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