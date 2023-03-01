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12:14, 1 марта 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал причину блокировки Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за размещения деструктивного контента

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

В России заблокировали популярный фотобанк Shutterstock из-за присутствия в нем деструктивного контента. Причину ограничения доступа к сервису регулятор назвал ТАСС.

Портал фотобанка был заблокирован на основании решения Роспотребнадзора, сказали в Роскомнадзоре. «Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», — уточнили в регуляторе. Там также добавили, что доступ к ресурсу в России может быть возобновлен лишь после удаления запрещенной информации.

О том, что в России перестал работать сайт Shutterstock, во вторник, 28 февраля, рассказало Sostav.ru. По информации издания, эксклюзивный представитель фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ, агентство Fotodom, пояснило, что причиной блокировки послужило размещения материала, неудовлетворяющим существующим требованиям. В Fotodom также заверили, что сняли с публикации эти материалы.

В июле в России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos. Перед этим Роскомнадзор заблокировал одну из страниц на ресурсе на основании решения Генпрокуратуры.

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Маргарита Щигарева
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