Роскомнадзор назвал причину блокировки Shutterstock

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за размещения деструктивного контента

В России заблокировали популярный фотобанк Shutterstock из-за присутствия в нем деструктивного контента. Причину ограничения доступа к сервису регулятор назвал ТАСС.

Портал фотобанка был заблокирован на основании решения Роспотребнадзора, сказали в Роскомнадзоре. «Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент», — уточнили в регуляторе. Там также добавили, что доступ к ресурсу в России может быть возобновлен лишь после удаления запрещенной информации.

О том, что в России перестал работать сайт Shutterstock, во вторник, 28 февраля, рассказало Sostav.ru. По информации издания, эксклюзивный представитель фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ, агентство Fotodom, пояснило, что причиной блокировки послужило размещения материала, неудовлетворяющим существующим требованиям. В Fotodom также заверили, что сняли с публикации эти материалы.

В июле в России стал недоступен сайт фотобанка Depositphotos. Перед этим Роскомнадзор заблокировал одну из страниц на ресурсе на основании решения Генпрокуратуры.