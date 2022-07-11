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В России стал недоступен популярный фотобанк

Фотобанк Depositphotos стал недоступен после блокировки Роскомнадзором одной его страницы

Фото: Shutterstock

Сайт популярного фотобанка Depositphotos стал недоступен в России вслед за тем, как Роскомнадзор заблокировал одну из страниц ресурса. Информация об ограничении доступа появилась в универсальном сервисе регулятора для проверки блокировок.

Указано, что доступ к странице был ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 1 июля 2022 года. Она была внесена в реестр в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона «Об информации». Эта норма регламентирует порядок блокировки сайтов, содержащих информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений и так далее.

При попытке зайти на страницу Depositphotos появляется сообщение о том, что не удается получить доступ к сайту. Как отмечает «Интерфакс», так как портал фотобанка использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории России.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt. Основанием также послужило требование Генпрокуратуры. Перед этим регулятор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph.

В июне банк бесплатных фото Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. Такое решение компания приняла в связи с событиями на Украине. По той же причине для россиян стал недоступен фотобанк Pixabay.

Синдром отмены: Россия
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Маргарита Щигарева
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