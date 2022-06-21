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Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph

Фото: Unsplash

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. Сведения об этом появились в универсальном сервисе регулятора для проверки блокировок ресурсов.

Отмечается, что доступ к странице был ограничен согласно решению Генпрокуратуры России от 22 апреля 2022 года. Основанием для внесения в реестр блокировок стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации». Эта норма регулирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию и так далее.

На данный момент портал The Daily Telegraph полностью недоступен для пользователей из России. При попытке зайти на него появляется сообщение о том, что доступ к сайту не удалось получить.

Ранее стало известно, что в России заблокируют интернет-порталы Госдепартамента США. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

В начале июня Роскомнадзор заблокировал сайты финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) «Радио Азатутюн». Доступ к ним также был ограничен по требованию Генпрокуратуры.

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Маргарита Щигарева
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