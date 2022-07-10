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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt

Фото: Walter Bibikow / DanitaDelimont / Globallookpress.com

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt, которая была основана в 1946 году. Информация об этом появилась в универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

Отмечается, что доступ к порталу ограничили «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. До этого ведомство заблокировало сайты финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) «Радио Азатутюн».

9 июня стало известно, что в России заблокируют интернет-порталы Госдепа США. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что ресурсы содержат фейки о военной спецоперации.

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Марина Погосян
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