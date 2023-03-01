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07:00, 1 марта 2023Экономика

На российском рынке труда заметили рекордный дефицит соискателей

FinExpertiza: На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей

Фото: Scott Graham / Unsplash

К концу 2022 года на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей, заметили аналитики. Так, в четвертом квартале прошлого года на каждого безработного россиянина приходилось в среднем по 2,5 вакансии — это максимум с 2005 года. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На российском рынке труда образовался наибольший за последние годы дефицит между спросом и предложением. Дело в том, что спрос предприятий на рабочую силу, то есть количество вакантных мест, в четвертом квартале снизился в годовом выражении на 17,6 процента, однако численность вставших на биржу труда уменьшилось еще более значительно — на 32,3 процента. Примечательно, что год назад, в четвертом квартале 2021 года, для каждого безработного было по 2,1 вакансии — хотя общее количество свободных ставок тогда было выше.

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По подсчетам аналитиков, наиболее острую потребность в сотрудниках испытывают предприятия Тульской области — там на каждого безработного в декабре было открыто порядка 11 вакансий, на втором месте Еврейская автономная область (10 вакансий на одного безработного), на третьем — Ленинградская область (9,1 вакансии). Далее следуют Амурская область (8 вакансий), Ямало-Ненецкий автономный округ (7,2 вакансии), Нижегородская область (6,7 вакансии), Приморский край (6,1 вакансии), Волгоградская область (5,7 вакансии), Мурманская область (5,4 вакансии) и Псковская область (4,8 вакансии).

В иных регионах, наоборот, наблюдается нехватка рабочих мест когда на каждого соискателя приходилось менее одной вакансии. Это республики Ингушетия (86 соискателей на одну вакансию), Чечня (27 соискателей), Дагестан (11,7 соискателя), Тыва (4,5 соискателя), Алтай (3,7 соискателя), Северная Осетия (2,9 соискателя), Кабардино-Балкария (2,6 соискателя), Калмыкия и Карачаево-Черкесия (по 1,1 соискателя на место). «Квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры», — пояснила глава FinExpertiza Елена Трубникова. Одновременно она уточнила, что хотя рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, «общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них».

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Платон Щукин
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