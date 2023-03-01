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15:58, 1 марта 2023Россия

Россиянин захотел воспитать дочь соседа и запер ее в погребе

В Амурской области 42-летний мужчина запер дочь соседей в погребе ради воспитания
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

В Амурской области мужчина из села Усть-Ивановка в целях воспитания запер дочь соседа в погребе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

История произошла в августе 2022 года, но о ней стало известно только сейчас. Следователи выяснили, что 42-летний россиянин тогда был в гостях у соседей, у которых была 14-летняя дочь. Мужчина захотел заняться воспитанием девочки, когда та пришла домой с прогулки позже, чем обещала.

Гость заставил школьницу залезть в погреб — там он удерживал ее около двух часов, пока не ушел из дома. Девушку из погребла освободила мать. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии поселении, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области россиянка заперла девятилетнюю дочь в квартире, где девочка провела семь дней. Девятилетнего ребенка обнаружила местная жительница, которая проходила мимо дома и заметила на балконе просившую о помощи девочку.

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Анастасия Шейкина
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