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10:40, 1 марта 2023Мир

В Пентагоне назвали срок изготовления Ираном атомной бомбы

Замглавы Пентагона Каль заявил, что Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней

Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Иран способен изготовить атомную бомбу за 12 дней, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Его цитирует Reuters.

«В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней», — сказал он, отметив «впечатляющий прогресс» Ирана в ядерной сферез после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По словам замминистра обороны, возвращение к сотрудничеству в рамках СВПД было бы «лучшим вариантом из всех» для того, чтобы не дать Ирану обзавестись собственным ядерным оружием, но США такой вариант не рассматривают. «Я не думаю, что мы не пороге возвращения к СВПД», — подчеркнул Каль.

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Глеб Бажуткин
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