Оценен вклад Сунака в перезагрузку отношений Британии и ЕС

FT: премьер-министр Британии Сунак смог наладить процесс сближения страны с ЕС

Благодаря вкладу премьер-министра Великобритании Риши Сунака удалось наладить процесс экономического сближения страны с Евросоюзом (ЕС), а также перезагрузить отношения сторон, пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что руководство ЕС не доверяло экс-главе правительства Борису Джонсону. Поэтому когда Сунак встретился с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в ноябре 2022 года, политики сразу поняли, что могут добиться успеха совместными усилиями.

По словам собеседников издания, та встреча на полях конференции по изменению климата COP27 завершила период конфронтации между Лондоном и Брюсселем. Тогда стороны начали обсуждение украинского конфликта и климатической повестки, после чего дискуссии перешли к деталям экономического сближения сторон.

Британские чиновники поделились, что хотели понять, намерен ли Брюссель «наказать» Лондон за выход из объединения, а в ЕС хотели знать, не намерена ли Великобритания вести переговоры лишь для того, чтобы в случае неудачного диалога обвинить европейскую сторону перед избирателями.

Для того чтобы разрядить обстановку, Сунак приостановил рассмотрение в палате лордов закона о протоколе по Северной Ирландии, который внес его предшественник для одностороннего пересмотра договора с ЕС. Законопроект ощущался как «заряженный пистолет, лежащий на столе», признался чиновник ЕС, добавив, что Брюссель не мог вести диалог в таких условиях.

Ранее Великобритания и Евросоюз подписали новое соглашение в рамках Brexit, которое касается изменения протокола по Северной Ирландии.