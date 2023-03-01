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08:35, 1 марта 2023Интернет и СМИ

Киберэксперт назвал способ обезопасить свой аккаунт в Telegram

«Прайм»: киберэксперт Степанов посоветовал проверить, кто имеет доступ к Telegram-аккаунту

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм» назвал способ, который позволит обезопасить свой Telegram.

По словам Степанова, предупреждением о наличии несанкционированного доступа может стать тот факт, что пользователю приходят уведомления о сообщениях на устройство и быстро исчезают. «Такое возможно, когда пользователь удаляет свое сообщение. Однако если вы зайдете в чат с вашим контактом и увидите, что сообщение уже прочитано — стоит задуматься», — подчеркнул киберэксперт.

Специалист порекомендовал проверить, кто имеет доступ к вашему Telegram-аккаунту через настройки приложения. Степанов отметил, что Telegram записывает все данные обо всех устройствах, через которые авторизуется человек. Также он посоветовал подключить код-пароль, Touch ID или Face ID.

Ранее директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне, подчеркнув, что он может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни.

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Юлия Мискевич
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