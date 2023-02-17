Киберэксперт назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне

«Прайм»: киберэксперт Гулевич заявил, что авиарежим поможет остановить мошенников

Директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич в беседе агентством «Прайм» назвал неочевидную выгоду авиарежима в телефоне, подчеркнув, что он может пригодиться не только во время полета, но и в обычной жизни.

По словам Гулевича, так можно экономить заряд устройства. Также включить авиарежим стоит, если нужно быстро зарядить телефон. Помимо этого, включив и выключив «режим полета» можно восстановить сигнал сотовой связи. После выполнения этого действия устройство заново начнет искать ближайшую вышку, рассказал киберэксперт.

С помощью авиарежима можно остановить загрузку веб-контента с мошеннических сайтов, однако важно не забыть заранее отключить Wi-Fi, чтобы устройство не искало сеть. Кроме того, авиарежим помогает блокировать сигналы GPS, поэтому местоположение пользователя никто не сможет отследить, заявил Гулевич.

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