Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 1 марта 2023Россия

Тело десятилетнего ребенка нашли у дома в российском городе

Во Владивостоке тело десятилетнего мальчика нашли под окнами дома

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке у дома нашли тело десятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Приморскому краю.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ведется расследование точных причин случившегося.

Как сообщают «Известия», следователи подозревают, что мальчик мог сорваться из окна квартиры.

Ранее в Балакове Саратовской области в промоине коллектора нашли тело восьмилетнего ребенка. По данным следователей, мальчик до гибели был в гостях у друга. Он решил вернуться домой вечером, но не дошел до него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за атак хакеров
Пассажир самолета пронес на борт бутылку Bacardi, напился и пошел под суд
Советник Зеленского допустил отступление ВСУ из Артемовска
В России запретили передачу платежной информации через Telegram и WhatsApp
Фильмы и сериалы Disney станут недоступны российским пользователям
Конгресс США потребовал у Пентагона отчетности по помощи Украине
Зубы пациентки стали светиться в темноте после похода к стоматологу
В России подорожал один тип ипотеки
Тело десятилетнего ребенка нашли у дома в российском городе
Выявлены новые риски ожирения для беременных женщин и их детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.