Тело десятилетнего ребенка нашли у дома в российском городе

Во Владивостоке тело десятилетнего мальчика нашли под окнами дома

Во Владивостоке у дома нашли тело десятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Приморскому краю.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ведется расследование точных причин случившегося.

Как сообщают «Известия», следователи подозревают, что мальчик мог сорваться из окна квартиры.

Ранее в Балакове Саратовской области в промоине коллектора нашли тело восьмилетнего ребенка. По данным следователей, мальчик до гибели был в гостях у друга. Он решил вернуться домой вечером, но не дошел до него.