Тело десятилетнего ребенка нашли у дома в российском городе
Во Владивостоке тело десятилетнего мальчика нашли под окнами дома
Во Владивостоке у дома нашли тело десятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Приморскому краю.
После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ведется расследование точных причин случившегося.
Как сообщают «Известия», следователи подозревают, что мальчик мог сорваться из окна квартиры.
Ранее в Балакове Саратовской области в промоине коллектора нашли тело восьмилетнего ребенка. По данным следователей, мальчик до гибели был в гостях у друга. Он решил вернуться домой вечером, но не дошел до него.