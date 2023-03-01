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10:11, 1 марта 2023Ценности

47-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

Папарацци запечатлели актрису Шарлиз Трон на показе Dior в платье с прозрачной юбкой

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость на показе люксового бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Звезда киноленты «Хэнкок» надела для мероприятия кремовое платье с прозрачной юбкой, оформленное кисточками и разрезом до бедер. Также она дополнила свой образ черным пальто, массивными ботинками, солнцезащитными очками и небольшой сумкой.

Фото: Marc Piasecki / GC Images / Getty Images

При этом актриса сделала в макияже акцент на естественность, нанеся на лицо тени и помаду в нюдовых оттенках. Вдобавок она уложила свои волосы в легкие локоны.

В декабре 2021 года Шарлиз Терон попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже в Мексике. Актриса была одета в слитный купальник кирпичного цвета.

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Мария Винар
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