Грету Тунберг задержали в Норвегии

NRK: шведскую экоактивистку Тунберг задержали во время протеста в Осло

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время протеста в норвежском городе Осло. Об этом сообщает издание NRK.

Тунберг и другие участники демонстрации выступили против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории саами — коренного народа Норвегии. Активисты заблокировали вход в Министерство финансов.

Прибывшие на место проведения демонстрации сотрудники правоохранительных органов задержали Тунберг вместе с остальными протестующими. «Мы обеспечиваем безопасность сотрудников государственных ведомств, чтобы они могли продолжать выполнять социально важные функции», — заявил пресс-секретарь Организации безопасности и обслуживания министерств Лив Ноделанд.

В январе Грета Тунберг обвинила участников экономического форума в Давосе в разрушении планеты. Активистка заявила, что присутствующие на мероприятии люди сильнее остальных разжигающие уничтожение планеты, инвестируя в ископаемое топливо. По ее словам, именно они являются корнем климатического кризиса.