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00:23, 2 марта 2023Мир

В США заявили об уязвимости в критических технологиях

Торгпред США Тай заявила, что США уязвимы из-за зависимости от импорта технологий из Китая

Фото: Pixabay

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Соединенные Штаты остаются уязвимыми в сфере критических технологий из-за зависимости от импорта из Китая. Годовой отчет опубликован на сайте офиса торгпреда.

«Концентрация наших цепочек поставок на Китае способствует нашей уязвимости, особенно в критических технологиях», — говорится в документе.

Кэтрин Тай пояснила, что пандемия коронавируса и ситуация на Украине показала опасность подобной зависимости и неверной оценки геополитических условий при принятии решений об импорте.

Ранее сообщалось, что Вашингтон продлил введенные при экс-президенте США Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая. Решение было принято по просьбе американских производителей. До этого обсуждалась возможность отмены части тарифов ради смягчения инфляции.

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Марина Совина
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