США продлили введенные при Трампе тарифы на импорт продукции из Китая

США продлили введенные при экс-президенте Трампе тарифы на импорт продукции из Китая

Вашингтон продлил введенные при экс-президенте США Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая, пишет ТАСС со ссылкой на офис американского торгового представителя.

Решение было принято по просьбе американских производителей. До этого обсуждалась возможность отмены части тарифов ради смягчения инфляции. «Из-за полученных запросов на продление действие тарифов не было прекращено», — говорится в пресс-релизе.

Офис торгового представителя США инициировал ревизию тарифов. В противном случае они должны были автоматически прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.

Ранее источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме, рассказали, что США решили не торопиться с пересмотром пошлин на китайские товары из-за начала учений на Тайване. Власти пытаются не допустить введения ограничений, которые могут быть расценены Китаем как эскалация конфликта, но в то же время не намерены «отступать перед лицом угрозы».