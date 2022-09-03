Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США продлили введенные при Трампе тарифы на импорт продукции из Китая

США продлили введенные при экс-президенте Трампе тарифы на импорт продукции из Китая

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Вашингтон продлил введенные при экс-президенте США Дональде Трампе тарифы на импорт продукции из Китая, пишет ТАСС со ссылкой на офис американского торгового представителя.

Решение было принято по просьбе американских производителей. До этого обсуждалась возможность отмены части тарифов ради смягчения инфляции. «Из-за полученных запросов на продление действие тарифов не было прекращено», — говорится в пресс-релизе.

Офис торгового представителя США инициировал ревизию тарифов. В противном случае они должны были автоматически прекратить действие по истечении четырех лет с даты введения.

Ранее источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме, рассказали, что США решили не торопиться с пересмотром пошлин на китайские товары из-за начала учений на Тайване. Власти пытаются не допустить введения ограничений, которые могут быть расценены Китаем как эскалация конфликта, но в то же время не намерены «отступать перед лицом угрозы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
Основателя WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве
В Германии восемь полицейских пострадали на митинге против поставок оружия Киеву
В Запорожской области рассказали о повреждениях на ЗАЭС из-за атак ВСУ
Делегация России на ГА ООН не получила визу в США
США продлили введенные при Трампе тарифы на импорт продукции из Китая
США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов
В Германии заявили о надежности поставок газа в страну
Сати Казанова назвала причину своих проблем с психикой
Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда россиянам на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.