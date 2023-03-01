Опубликован список запрещенных ЕС для поставок в Россию товаров

РБК: ЕС запретил поставлять в Россию металлоконструкции, автопогрузчики и конвейеры

Журналисты составили список промышленных товаров, запрещенных Евросоюзом (ЕС) для экспорта в Россию в рамках десятого пакета санкций — в нем числится более 200 таможенных кодов. Соответствующий перечень опубликовало РБК.

В первую очередь речь идет о продукции, способной «содействовать улучшению промышленного потенциала» России. К примеру, под ограничения попадают шестерни, различные металлоконструкции (в том числе секции мостов и стальные двери), автопогрузчики, поршневые двигатели внутреннего сгорания, элеваторы и конвейеры, некоторые двигатели переменного тока и насосы, свинцовые электроаккумуляторы, части гидротурбин, приборы для физического и химического анализа.

Также санкции подразумевают ограничение поставок товаров, связанных с так называемыми продвинутыми технологиями: цифровых камер, постоянных металлических магнитов, антенн и антенных отражателей, электрических переключателей, штепселей и розеток, машин для аддитивного производства.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил мнение, что ждать какого-либо смягчения санкционного режима в ближайшее время не стоит. Он добавил, что государства-члены ЕС регулярно пересматривают существующие меры и корректируют их в соответствии с развитием событий.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который, в частности, вошли запреты на работу российских СМИ. Меры также затронули 1473 физлиц и 205 организаций из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запретят предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.