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01:04, 1 марта 2023Россия

В России запретили работать в такси и на общественном транспорте с судимостью

В России запретили работать в такси и на общественном транспорте с непогашенной судимостью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С 1 марта в России начинают действовать новые правила для водителей общественного транспорта, в которых вводится запрет на работу для лиц с непогашенной судимостью. Соответствующий закон размещен на портале правовой информации.

Теперь к работе в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Закон вносит поправки в Трудовой кодекс и закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые предполагают, что при трудоустройстве работник должен предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Ранее сообщалось, что количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в 2022 году на 32,9 тысячи. По данным ФСИН, такие цифры сопоставимы с 2019 и 2020 годами: тогда было зафиксировано снижение на 40 тысяч.

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Игорь Дмитров
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