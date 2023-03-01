В России запретили работать в такси и на общественном транспорте с судимостью

В России запретили работать в такси и на общественном транспорте с непогашенной судимостью

С 1 марта в России начинают действовать новые правила для водителей общественного транспорта, в которых вводится запрет на работу для лиц с непогашенной судимостью. Соответствующий закон размещен на портале правовой информации.

Теперь к работе в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Закон вносит поправки в Трудовой кодекс и закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые предполагают, что при трудоустройстве работник должен предъявить работодателю справку о наличии или отсутствии у него судимости.

Ранее сообщалось, что количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в 2022 году на 32,9 тысячи. По данным ФСИН, такие цифры сопоставимы с 2019 и 2020 годами: тогда было зафиксировано снижение на 40 тысяч.