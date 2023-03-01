Миру предрекли новые землетрясения

Сейсмолог Франк Хугербитс из Нидерландов предрек миру новые землетрясения в марте

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предрек некоторым странам в марте 2023 года новые мощные землетрясения. Слова ученого приводит «Российская газета».

Сообщение с прогнозом распространил научный институт SSGEOS, где работает ученый. По его словам, с 3 по 7 марта может возникнуть большая сейсмическая активность на фоне сближения планет. Подземные толчки предсказали 12 точкам планеты, магнитуда может достигнуть 8,5 и выше.

Хугербитс отметил, что в наиболее опасной зоне оказались юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова. «Я не преувеличиваю и не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение», — заявил ученый.

Ранее геолог и ученый Окан Тюйсюз предупредил туристов об опасности землетрясения на популярных курортах Турции. В зону риска следующего землетрясения попали востребованные у отдыхающих Измир, Мугла, Анталья, Стамбул.