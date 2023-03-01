Россиянка нанесла 30 ударов ножом знакомому и получила девять лет колонии

Под Оренбургом осудили на девять лет женщину, избившую и изрезавшую до смерти знакомого

В Оренбургской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 42-летнюю женщину, избившую и изрезавшую до смерти 49-летнего знакомого. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 20 октября 2022 года фигурантка в доме на улице Просвещения города Орска поссорилась с другом. Она стала избивать жертву руками и ногами, а когда мужчина упал, то взяла нож и нанесла 30 ударов. Потерпевший скончался.

Ранее стало известно, что в Ессентуках осудили на 10 лет мужчину, катаной убившего приятеля за оскорбление супруги.

