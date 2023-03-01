Дочь тяжелобольного Валентина Юдашкина раскрыла подробности о состоянии отца

Дочь тяжелобольного кутюрье Валентина Юдашкина Галина раскрыла подробности о его состоянии

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина раскрыла подробности о здоровье тяжелобольного отца. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Мадонне Мур.

Бизнесвумен рассказала, что состояние кутюрье пошло на улучшение. «Врачи дают позитивные прогнозы. Болезнь только укрепила нашу семью», — заявила она и добавила, что родственники стараются подбадривать мужчину и создавать условия для его активной жизни. «Мы не даем ему спуска, говорим: "Нет, идем все вместе, с семьей. Если устал, раньше уедем домой"», — отметила она.

По словам Юдашкиной, бороться с болезнью помогли препараты российского производства, поскольку зарубежные специалисты отказались браться за лечение дизайнера из-за стремительного прогрессирования онкологии.

В июле 2022 года Валентин Юдашкин также рассказал о лечении тяжелой болезни. Кутюрье признался, что борется с онкологией с 2016 года. По словам дизайнера, сначала был обнаружен рак почки, а затем метастазы в голове и по всему телу. Модельер отмечает, что пребывал в депрессии, однако вышел из этого состояния благодаря поддержке семьи и друзей.