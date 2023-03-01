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11:47, 1 марта 2023Ценности

В Wildberries высказались об обналичивании денег через маркетплейс

Пресс-служба Wildberries опровергла информацию об обналичивании денег через маркетплейс

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Информация о том, что некие пользователи с помощью платежей через Wildberries выводят средства, а юридические лица уходят от налогов с помощью безналичных платежей, является фейком. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее о том, что покупатели начали массово использовать Wildberries для обналичивания средств сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, клиенты оплачивают дорогие товары, оформляют отказ и получают возврат на баланс, после чего выводят средства.

Во-первых, Wildberries не работает с юридическими лицами, подчеркнули в пресс-службе. «Они не могут совершать покупки через Wildberries и уж тем более "уходить от налогов"», — уточнили в компании.

Во-вторых, IТ-системы Wildberries быстро выявляют фрод-активность и блокируют подозрительные "массовые покупки". При большом объеме возвратов пользователь платит за обратную доставку, поэтому "обналичивание" кредитных карт для них не может быть выгодным

пресс-служба Wildberries

В-третьих, по словам представителя пресс-службы, при отказе от товара при его получении владельцы не оплачивают начисления за брак. «Любой пользователь Wildberries знает, что процедура возврата товара по браку иная: через мобильное приложение и только при подтверждении брака продавцом», — уточнили в компании.

Ранее Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Данный механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино.

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Екатерина Смирная
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В Wildberries высказались об обналичивании денег через маркетплейс
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