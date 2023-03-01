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10:45, 1 марта 2023Ценности

Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голое тело для журнала

Дизайнер Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голове тело для журнала Perfect

Фото: @victoriabeckham

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Perfect. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном фото 48-летняя знаменитость позирует перед камерой в оверсайз-пиджаке на голое тело и брюках серого цвета. На другом кадре она запечатлена сидящей на стуле в жакете с широкими плечами и чулках. Также звезда примерила полупрозрачный комбинезон, ткань которого просвечивает бюстгальтер черного цвета, и юбку с длинным шлейфом.

Визажисты сделали макияж в нюдовых оттенках. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в хвост и дополнили образ жемчужным ожерельем.

В феврале стала известна сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости. Приближенный к знаменитости анонимный источник рассказал, что Бекхэм боится стареть. По его словам, звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 880 тысяч рублей).

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Мария Винар
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