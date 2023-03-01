Вулканолог оценил влияние землетрясения в Турции на извержения

Вулканолог Плечов предрек извержения в районе Малой Азии после землетрясений в Турции

Между землетрясениями и извержениями вулканов нет прямой причинно-следственной связи, однако эти сейсмические события являются взаимозависимыми: извержения могут приводить к землетрясениями, и наоборот. Так в беседе с «Лентой.ру» профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов прокомментировал возможные последствия событий в Турции для вулканической активности.

«У землетрясений и извержений одна причина, предвестниками извержений являются землетрясения, но тут важно разделять: землетрясения — это сильные сейсмические события, а извержения — слабые сейсмические события. Теоретически сегодняшние события могут привести к тому, что через годы, десятки лет активизируется какая-то вулканическая активность», — объяснил эксперт.

Может быть активизация вулканизма в районе Малой Азии, но, скорее всего, спустя несколько десятков лет — не сейчас, не в ближайшее время Павел Плечов профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ

При этом вулканолог подчеркнул, что эта связь работает и в обратную сторону. Так, например, извержение вулкана может спровоцировать землетрясение.

«Извержения вулканов и землетрясения действительно связаны, у них причина одна, но прямой связи нет. То есть, если произошло землетрясение, то сразу же будет извержение, говорить нельзя. Причинно-следственной связи между ними нет. Сам турецкий район в принципе вулканический опасный, но мы надеемся на наших турецких коллег», — добавил Плечов.

Ранее стало известно об очередном выбросе пепла вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. На кадрах, снятых с дрона, виден огромный кратер вулкана, из которого валит густой серый пепел. По данным вулканологов, кучерявые столбы достигли в высоту 2,5 километра, а пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров. Окружающие Эбеко горы стоят полностью покрытые снегом.

Отмечается, что вулкан снова проснулся во вторник, 28 февраля. Выброс пепла также заметили жители Северо-Курильска — побережье и местность в городе покрылись слоем вулканических частиц. Эбеко установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Несмотря на высокую вероятность извержения, угрозы для местных жителей в настоящий момент нет.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. В тот момент магнитуду оценивали в 7,7 и 7,6. Таким образом, землетрясения стали самыми мощными на территории страны за последние 84 года. Всемирная организация здравоохранения также назвала их самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, были зафиксированы в 11 провинциях и также в соседних странах. По последним данным, число погибших в Турции превысило 44 тысячи.

