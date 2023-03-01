Американский военный министр призвала учитывать военные возможности России

Министр армии США Вормут: Вашингтон не должен недооценивать военные возможности России

Вашингтон не должен недооценивать военные возможности России при планировании внешнеполитического курса, в противном случае это было бы безрассудно. К этому призвала министр армии США Кристин Вормут, сообщает РИА Новости.

«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях [российской армии]», — признала она. По ее оценке, российские силы до сих пор не использовали значительную часть своих резервов ВВС и ВМС.

Ранее Вормут, говоря о сроках поставки американской армией Украине танков M1 Abrams, отметила, что на это может уйти больше года. По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки.