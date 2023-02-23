Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

Пентагон сообщил, что Украина может получить танки Abrams более чем через год

Командующая сухопутными войсками Вооруженных сил США Кристин Вормут, говоря о сроках поставки американской армией Украине танков M1 Abrams, отметила, что на это может уйти больше года, сообщает РИА Новости.

«Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель», — заявила она.

По ее словам, передача танков Киеву не может произойти в ближайшие недели или месяцы и рассчитана на более длительные сроки. Представитель Пентагона уточнила, что в настоящее время рассматриваются варианты, при которых Украина может получить данный вид вооружений менее чем за 1,5-2 года. Для достижения этих целей танки для Украины могут быть произведены с нуля, либо они будут переданы Киеву странами, которым США ранее их поставили, добавила она.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по военно-политическим вопросам Стэнли Браун заявил, что танки M1 Abrams для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть как заказаны у их производителя — компании General Dynamics, так и взяты из имеющихся запасов армии США.