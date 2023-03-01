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20:21, 1 марта 2023Россия

Тело пенсионерки нашли под окнами больницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка выпала из окна седьмого этажа больницы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прохожие нашли под окнами больницы Святого Георгия мертвую пенсионерку. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник.

69-летняя жительница Санкт-Петербурга проходила лечение в травматологическом отделении больницы в связи с закрытым переломом кости голени. По информации издания, полиция выяснила, что 28 февраля она выпала из окна седьмого этажа. Причины происшествия не уточняются.

Источник «Невских новостей» добавил, что в медучреждение погибшую перевели из психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова.

Ранее в Санкт-Петербурге пережившая блокаду Ленинграда женщина заживо сварилась в собственной квартире. 95-летняя пенсионерка принимала ванну, когда прорвало трубу с горячей водой. Из-за сильного давления вырвало смеситель, но россиянка не смогла самостоятельно подняться и вовремя встать из кипятка.

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Константин Лысяков
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