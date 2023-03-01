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11:42, 1 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане решили смягчить законодательство о высылке иностранцев

В Казахстане решили запретить высылку иностранцев в государства, где их могут ждать пытки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев направил в Министерство юстиции республики рекомендации о введении запрета на высылку иностранцев в государства, где их могут ждать пытки и дискриминация по признакам расы, религии или политических убеждений. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ластаев направил ведомству рекомендации о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс и закон «О правовом положении иностранцев». В Минюсте поддержали эту инициативу и пообещали внести предложенные поправки в законодательство.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана обновили правила получения иностранцами разрешения на временное проживание. Теперь для его оформления потребуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания на территории республики.

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Георгий Нестеров
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