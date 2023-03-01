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14:34, 1 марта 2023Силовые структуры

Бывшего замглавы Минстроя Челябинской области осудили на 13 лет за коррупцию

Экс-замглавы Минстроя Челябинской области Белавкина осудили на 13 лет за миллионную взятку

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Центральный суд Челябинска приговорил к 13 годам колонии бывшего первого замглавы министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Его признали виновным в получении взятки. Также суд назначил фигуранту штраф в размере 47 миллионов рублей и запретил ему занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет.

Экс-замглавы Минстроя, который курировал в министерстве сферу ЖКХ, был задержан в июне 2021 года. По данным следствия, в период с 2020 по начало 2021 года он получил от бизнесмена более миллиона рублей за помощь в предоставлении субсидии из бюджета области на капремонт котельной в поселке Бердяуш. Чиновник добился внесения ее в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России в Челябинской области».

Белавкин работал в министерстве с 2004 года, а на пост первого заместителя министра он был назначен в августе 2019 года.

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Елизавета Новикова
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