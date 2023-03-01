Диетолог раскрыла россиянам опасные последствия таблеток для похудения

Диетолог Ирина Мансурова: БАДы для снижения веса грозят гормональными нарушениями

Врач-диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. Соответствующими комментариями она поделилась с Life.

По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями. «Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, чреваты побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами», — заявила Мансурова.

Помимо этого, специалист отметила, что самыми распространенными препаратами для похудения являются слабительные. Кроме того, как сообщила Мансурова, существуют диуретики, которые выводят излишки жидкости из организма и избавляют от отеков. Однако, по мнению эксперта, после регулярного употребления упомянутых средств человек чувствует чрезмерную слабость, ухудшается состояние его волос, ногтей, кожи, а также происходит расстройство нервной системы.

В заключение доктор добавила, что эффективность пищевых добавок, которые продаются в свободном доступе, не доказана. «Если вы страдаете лишним весом, я настоятельно рекомендую обратиться к диетологу, и врач вам пропишет подходящие препараты, которые окажут положительное влияние и не нанесут вреда здоровью», — посоветовала она.

В феврале акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова назвала россиянам три простых правила, которые помогают похудеть. По словам доктора, необходимо ежедневно завтракать и переносить основную часть рациона на первую половину дня. Помимо этого, специалист посоветовала пить теплую воду.