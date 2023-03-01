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17:04, 1 марта 2023Ценности

Дженнифер Лоуренс появилась на публике в топе с глубоким декольте

Дженнифер Лоуренс посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в топе Alaïa с глубоким декольте

Фото: Cole Burston / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

32-летняя знаменитость посетила вечеринку журнала W magazine, которая состоялось в Лос-Анджелесе, в наряде люксового бренда Alaïa черного цвета. Костюм телезвезды состоял из кожаной юбки длины макси и топа с длинными рукавами с глубоким V-образным декольте. В качестве обуви она выбрала туфли модели Mary Jane за 1150 долларов (86 тысяч рублей).

Фото: Presley Ann / W Magazine / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что волосы гостьи мероприятия распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. При этом в руках она держала сумку той же марки в тон наряда стоимостью 3100 долларов (233 тысячи рублей). Образ актрисы дополнили золотые украшения: серьги и кольца.

Известно, что Лоуренс впервые стала матерью в феврале 2022 года. Актриса родила сына Сая, которого назвала в честь послевоенного американского художника Сая Твомбли. Отцом ребенка является муж звезды арт-дилер Кук Марони. Пара поженилась осенью 2019 года, а в сентябре 2021 года появилась информация о том, что у супругов появится первенец.

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Майя Пономаренко
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Дженнифер Лоуренс появилась на публике в топе с глубоким декольте
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