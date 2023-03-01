Стало известно об агитации молодежи в ВСУ в Артемовске

«Страна.ua»: ВСУ в Артемовске агитируют молодежь записываться в добровольцы

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагают молодежи записываться в добровольцы. Солдаты рассказывают о преимуществах западной техники и возможности стать «уважаемым человеком в этой жизни», написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало видеообращение украинских военных, в котором они агитируют молодежь записываться в добровольцы. Солдаты отмечают, что «все равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно».

«Или же можешь... прийти на те позиции, которые тебя устраивают: оператор дрона, наводчик, управлять западной техникой — [РСЗО] HIMARS, [танки] Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot... и быть уважаемым человеком в этой жизни», — подчеркнул один из военных на опубликованных кадрах.

Ролик снял командир одного из украинских подразделений с позывным «Мадьяр». Он и другие военные раскритиковали украинскую молодежь за нежелание участвовать в боевых действиях. По словам «Мадьяра», средний возраст мобилизованных на Украине превышает 50 лет.

«Мадьяр» также призвал оставить Артемовск. По его словам, рота в городе «живет одну ночь», в за неделю потери ВСУ достигают численности батальона.