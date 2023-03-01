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21:50, 1 марта 2023Бывший СССР

Украинский военный призвал оставить Артемовск

Украинский военный заявил, что ВСУ теряют в Артемовске роту в день, город нужно оставить

Фото: Madeleine Kelly/ Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский военный призвал оставить Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР), поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в городе слишком большие потери. Видеообращение военнослужащих, которое записал боец с позывным «Мадьяр», опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

По словам одного из военных, рота в городе «живет одну ночь», за неделю потери достигают численности батальона.

«Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», — подчеркнул он.

Другой военнослужащий ВСУ, который на видео управляет дроном разведки, выразил надежду, что «что-то произойдет», и украинские бойцы не сдадут Артемовск.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в Артемовске 70 процентов подготовленного личного состава.

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Марина Совина
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