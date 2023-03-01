Цена на газ в Европе за зиму упала втрое

ТАСС: цена на газ в Европе за зиму упала в три раза, до 515 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до 515 долларов за одну тысячу кубометров, следует из расчетов ТАСС.

Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, то 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов. Самое сильное снижение было 28 февраля, когда цена на топливо опускалась до 505 долларов — впервые с конца августа 2021 года.

Тенденция объясняется очень теплой погоде в регионе. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре и январе находилась на высоком уровне, а 15 января достигла рекорда за все время наблюдения — 35,4 процента. Запасы в ПХГ ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года. Они заполнены на 61,65 процента (на 21,61 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).

В прошлом году доля выработанной электроэнергии за счет солнечной и ветряной энергетики в странах Евросоюза составила около 22 процентов, что стало рекордным показателем в истории. По этому показателю возобновляемые источники энергии даже опередили газ — на него пришлось только 20 процентов выработки.