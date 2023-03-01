Мужчины и женщины перечислили возбуждающие их несексуальные вещи

Пользователи Reddit признались, что их возбуждает мытье посуды

Пользователи Reddit рассказали о несексуальных, но возбуждающих их вещах в отношениях с партнерами. Они перечислили такие предпочтения в подразделе AskReddit.

В обсуждении темы приняли участие как мужчины, так и женщины. Многие признались, что удовольствие, перерастающее в желание интимной близости, им приносит наблюдение за партнером — например, во время мытья посуды или совместного просмотра фильмов.

Я смотрю, как партнер моет тарелки, складывает белье, выносит мусор, и вдруг его руки становятся такими привлекательными. Спина двигается как надо. Я кусаю губу и представляю себе, как он застилает постель, аккуратно и бережно, чтобы бросить меня на нее и наконец заняться со мной любовью xopinkblossom пользователь Reddit

Люблю смотреть любимый фильм партнера с ним, когда он оборачивается и ждет моей реакции на конкретную сцену pamandmypampams пользователь Reddit

Некоторые пользователи рассказали, что их заводят рассказы возлюбленного о его работе и увлечениях.

Когда мужчина говорит о своей страсти или любимой работе. Обожаю слушать о том, от чего они без ума fatnissjuverdeen пользователь Reddit

А одна женщина рассказала, что приятный аромат может сделать привлекательным для нее даже незнакомого мужчину.

Хороший одеколон. Я могу целую улицу пройти за мужчиной, если он божественно пахнет f1pocketrocket пользователь Reddit

Ранее мужчины на Reddit рассказали о самых частых фантазиях, которые оказались не связаны с сексом. Огромное количество комментариев посвящено мужским мечтам быть счастливыми и состоять в постоянных стабильных отношениях.