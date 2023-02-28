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10:50, 28 февраля 2023Забота о себе

Мужчины рассказали о самых частых не связанных с сексом фантазиях

На Reddit мужчины признались, что мечтают подружиться с диким животным и быть счастливыми

Фото: Trinity Treft / Unsplash

Мужчины — пользователи форума Reddit — рассказали о самых частых фантазиях, которые оказались не связаны с сексом. Они обсудили мечты в подразделе AskReddit.

Огромное количество комментариев посвящено мужским мечтам быть счастливыми и состоять в постоянных стабильных отношениях. Многие признались, что хотели бы подружиться с диким животным или птицей.

Я хочу наполовину одомашненную ворону. Чтобы она прилетала ко мне и приносила блестяшки в обмен на орешки

adamsfanпользователь Reddit

Немало комментаторов фантазируют о том, чтобы быть супергероями или делать супергеройские и благородные поступки для близких.

Проявить героизм перед глазами любимой или друзей

ManningBurnerпользователь Reddit

Рад, что не я один просто фантазирую о том, чтобы спасти проклятый мир и вздремнуть

Decantusпользователь Reddit
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Многие мужчины с грустью признали, что их мало обнимают, поэтому они фантазируют о такой поддержке.

Не знаю, как все, но многие из нас хотели бы, чтобы их обнимали и гладили гораздо чаще, чем это принято думать

Felix_Von_Doomпользователь Reddit

Ранее британский математик, преподаватель Эксетерского университета Гихан Марасингха подсчитал, какое из 100 назначенных свиданий может оказаться успешным. По его словам, партнера мечты можно встретить после того, как были отброшены 37 процентов кандидатов.

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Александра Лисица
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