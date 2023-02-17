Математик вычислил нужное количество свиданий для обретения идеального партнера

Математик Марасингха подсчитал, что из 100 назначенных свиданий успешным окажется 37-е

Британский математик, преподаватель Эксетерского университета Гихан Марасингха подсчитал, какое из 100 назначенных свиданий может оказаться успешным. О том, как он вычислил нужное для обретения счастья количество свиданий, ученый рассказал в беседе с The Sun.

По словам математика, чтобы найти идеального партнера в дейтинговых приложениях, нужно назначить 100 свиданий. «Каждому необходимо дать шанс, но не возвращаться к тем, с которыми уже встречались. Стратегия такова: перебрать определенное число претендентов и каждый следующий раз выбирать того, который нравится больше предыдущих», — объяснил он, добавив, что своего партнера можно встретить после того, как были отброшены 37 процентов кандидатов.

Если 37-й кандидат не понравился, продолжил Марасингха, велик шанс, что подходящим окажется следующий. Свою теорию он основывает на том, что женщины в три раза более разборчивы в том, что касается выбора партнеров, чем мужчины.

Ранее специалист по свиданиям предостерегла женщин от совершения типичных ошибок во время первых свиданий. Она призвала девушек не отправлять обнаженные фото малознакомым мужчинам.