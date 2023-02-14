Женщин предостерегли от совершения типичных ошибок во время первых свиданий

Daily Mail: специалист по свиданиям призвала женщин не отправлять обнаженные фото мужчинам

Специалист по свиданиям по имени Моника призвала женин не отправлять малознакомым мужчинам обнаженные фотографии. Ее слова приводит издание Daily Mail со ссылкой на социальные сети.

Моника призналась, что раньше и сама делала множество типичных ошибок после знакомства с мужчиной, поэтому не могла найти достойного партнера. Основываясь на горьком опыте, она предостерегла женщин от совершения подобных шагов во время первых свиданий.

Прежде всего она посоветовала не отправлять мужчинам свои обнаженные фото.

Неизвестно, продолжатся ли отношения, да и люди со временем меняются. Не стоит доверять свои интимные фотографии чужим людям Моника специалист по свиданиям

Моника также порекомендовала не задерживаться в неопределенных отношениях и плыть по течению. По ее словам, всегда стоит помнить, чего женщина хочет от отношений, и доносить это до партнера. Ее третий совет заключался в том, чтобы перестать встречаться с мужчинами, которые всеми способами показывают, что женщина им не подходит.

Если его действия и слова намекают на то, что вы не та самая, тогда отношения с ним — пустая трата времени Моника специалист по отношениям

Подписчики Моники разошлись во мнениях. Одни отметили, что эти советы не мешало бы запомнить всем, другие написали, что она не может учить людей жизни. Мужчины заявили, что из-за этих советов можно потерять хорошего человека.

Ранее эксперт по отношениям Алексис Джермани назвала трудности в романах с людьми, недавно пережившими расставание. Она предупредила, что иногда романы заводят, чтобы отомстить бывшему партнеру.