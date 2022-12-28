Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:00, 28 декабря 2022Забота о себе

Названы трудности в романах с недавно пережившими расставание людьми

Эксперт по отношениям Джермани: иногда романы заводят, чтобы отомстить бывшему партнеру

Фото: Shutterstock

Некоторые люди боятся одиночества и заводят новые романы, чтобы отомстить бывшему партнеру, рассказала эксперт по отношениям Алексис Джермани. В беседе с изданием Bustle она и ее коллега Дженнифер Хурвиц назвали трудности в отношениях с людьми, недавно пережившими расставание.

Эксперты по отношениям уверяют, что большинству требуется время, чтобы прийти в себя после завершившегося романа. Многие берут паузу, чтобы обдумать полученный опыт, прежде чем бросаться в объятия нового любовника. Однако есть и те, кому не нужны месяцы для слез и самокопания. Такие люди заводят отношения буквально на следующий день после расставания с предыдущим партнером. Прежде чем решиться на отношения с таким человеком, нужно многое обдумать, предупредила Джермани.

Если кто-то сразу после одних отношений пытается строить новые, стоит задуматься. Люди типа «всегда в отношениях» часто боятся одиночества и могут использовать нового партнера как костыль, на который можно опереться

Алексис Джерманиэксперт по отношениям

Джермани уверена, что иногда потенциальный партнер может стремиться вступить в новые отношения, чтобы причинить боль своему бывшему. «Если вы планируете встречаться с кем-то, кому только что изменили или кто выходит из токсичной ситуации, бегите! Этому человеку нужно время, чтобы исцелиться», — настаивает она.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

Эксперт по отношениям и тренер по свиданиям Дженнифер Хурвиц согласна с мнением коллеги. «Необходимо некоторое время на то, чтобы подумать о своей роли в разрыве. Если ваш партнер ругает свою бывшую пассию — это еще один признак нездоровой ситуации», — прокомментировала она.

Даже если его бывший партнер виновен в измене или эмоциональном насилии, желание быстро завести новый роман свидетельствует о том, что человек не полностью оправился от травмирующего опыта, подвела итог Хурвиц.

Ранее психолог Элена Гамаюн объяснила ошибку женщин, притягивающих к себе неудачников. Она рассказала, что таких мужчин привлекают неуверенные в себе и недолюбленные женщины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Во Франции обещали продолжить поставлять оружие Украине
Лавров объяснил слова Меркель о минских соглашениях
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Лавров заявил о неготовности США действовать честно в отношении СНВ-3
Названы трудности в романах с недавно пережившими расставание людьми
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Назван самый популярный тип квартир для покупки на турецком курорте
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Россия нарастит выпуск истребителей Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.