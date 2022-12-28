Названы трудности в романах с недавно пережившими расставание людьми

Эксперт по отношениям Джермани: иногда романы заводят, чтобы отомстить бывшему партнеру

Некоторые люди боятся одиночества и заводят новые романы, чтобы отомстить бывшему партнеру, рассказала эксперт по отношениям Алексис Джермани. В беседе с изданием Bustle она и ее коллега Дженнифер Хурвиц назвали трудности в отношениях с людьми, недавно пережившими расставание.

Эксперты по отношениям уверяют, что большинству требуется время, чтобы прийти в себя после завершившегося романа. Многие берут паузу, чтобы обдумать полученный опыт, прежде чем бросаться в объятия нового любовника. Однако есть и те, кому не нужны месяцы для слез и самокопания. Такие люди заводят отношения буквально на следующий день после расставания с предыдущим партнером. Прежде чем решиться на отношения с таким человеком, нужно многое обдумать, предупредила Джермани.

Если кто-то сразу после одних отношений пытается строить новые, стоит задуматься. Люди типа «всегда в отношениях» часто боятся одиночества и могут использовать нового партнера как костыль, на который можно опереться Алексис Джермани эксперт по отношениям

Джермани уверена, что иногда потенциальный партнер может стремиться вступить в новые отношения, чтобы причинить боль своему бывшему. «Если вы планируете встречаться с кем-то, кому только что изменили или кто выходит из токсичной ситуации, бегите! Этому человеку нужно время, чтобы исцелиться», — настаивает она.

Эксперт по отношениям и тренер по свиданиям Дженнифер Хурвиц согласна с мнением коллеги. «Необходимо некоторое время на то, чтобы подумать о своей роли в разрыве. Если ваш партнер ругает свою бывшую пассию — это еще один признак нездоровой ситуации», — прокомментировала она.

Даже если его бывший партнер виновен в измене или эмоциональном насилии, желание быстро завести новый роман свидетельствует о том, что человек не полностью оправился от травмирующего опыта, подвела итог Хурвиц.

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