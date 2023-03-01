В США заявили о попытке устроить беседу Зеленского и американского депутата

Punchbowl News: Киев попытался устроить беседу Зеленского и спикера палаты конгресса США

Украина пытается устроить телефонный разговор президента страны Владимира Зеленского со спикером палаты представителей США республиканцем Кевином Маккарти, передает американское издание Punchbowl News со ссылкой на источники.

«Украина пытается организовать телефонный разговор между спикером Кевином Маккарти и президентом страны Владимиром Зеленским», — сообщили в издании, не приведя подробностей, кроме того, что звонок еще не запланирован.

Ранее Министерство культуры Украины обвинило телеканал NBC News в нарушении законодательства страны из-за поездки съемочной команды в Крым. В ведомстве отметили, что въезд в Крым с территории России является нарушением украинского законодательства, за это предусмотрена ответственность.