На Украине обвинили NBC News в нарушении законодательства

Минкульт Украины обвинил NBC News в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым

Министерство культуры Украины обвинило телеканал NBC News в нарушении законодательства страны из-за поездки съемочной команды в Крым. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.

Ранее сообщалось, что журналисты NBC News съездили в Крым на поезде из Москвы. В своем сюжете они пообщались с местными жителями.

В министерстве отметили, что въезд в Крым с территории России является нарушением украинского законодательства, за это предусмотрена ответственность. «Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News», — добавил Ткаченко.

1 марта стало известно, что журналиста NBC Кира Симмонса внесли в базу сайта «Миротворец», обвинив в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» из-за поездки в Крым.